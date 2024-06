Politik in Alpen Alpener Grüne feiern 30-jähriges Bestehen

Wenn auch anfangs so richtig keiner der politischen Gegner an eine Zukunft der neuen Fraktion glaubte, so etablierte sich diese mit der Zeit und wurde ernster genommen. Bei der letzten Kommunalwahl im Jahr 2020 wurden die Grünen nach der CDU mit 19,6 Prozent sogar zweitstärkste Kraft im Rat, wo sie mit sechs Sitzen vertreten sind. Auch der stellvertretende Landrat Günter Helbig, der bis 2020 als CDU-Fraktionsvorsitzender im Rat der Gemeinde fungierte, lobte am Samstag die konstruktive Zusammenarbeit mit Peter Nienhaus und dessen Fraktion.