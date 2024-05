Grüne Alpen und Sonsbeck laden zum Waldspielplatz Bönninghardt ein Alpener Grüne feiern 30-jähriges Bestehen

Ein Höhepunkt des Tages werde die Prämierung der schönsten Alpener Vorgärten sein. Diese ist für 12 Uhr anvisiert. Zum Anlass des 30-jährigen Bestehens prämiert der Grünen-Ortsverband die drei am vorbildlichsten gestalteten Vorgärten. Noch sei eine Teilnahme möglich. Denn der Annahmeschluss für den Wettbewerb ist erst am Freitag, 24. Mai. In der Woche vor der 30-Jahr-Feier wird eine Fachjury, die aus Nabu und dem Verein Naturgarten besteht, die Gärten vor Ort besichtigen und bewerten. Wer am Wettbewerb teilnehmen möchte, kann dies noch an den Wahlinfoständen machen. Diese sind am Dienstag, 21. Mai, ab 8 Uhr auf dem Wochenmarkt Menzelen, am Freitag, 17. und 24. Mai, ab 14 Uhr auf dem Alpener Wochenmarkt. Auch über die Homepage www.gruene-alpen.de geht die Bewerbung.