Ermittlungen sind abgeschlossen Ursache für Brand in Alpener Großgaragenanlage geklärt

Mehr als sieben Stunden waren am Sonntag 79 Feuerwehrleute in 15 Trupps mit Atemschutz bei dem Brand der Großgaragenanlage in Alpen im Einsatz gewesen. Wegen der Größe des Brandes seien Einheiten der Feuerwehren in Rheinberg und Kamp-Lintfort hinzugeholt worden. Die Einsatzkräfte aus den Nachbarorten hätten bei der Brandbekämpfung und weiteren Aufgaben unterstützt.