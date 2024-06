Sekundarschule in Alpen Endlich hat es geklappt mit dem Schulfest

Innerhalb einer Woche hatten sich die Schüler auf diesen Tag vorbereitet. So trug der frisch gegründete Chor „Voice“ unter der Leitung von Irene Degens Lieder aus seinem Repertoire vor.. „Ich habe mich sehr darüber gefreut, wie toll die zwölf Kinder das in der kurzen Zeit hinbekommen haben“, schwärmte die Lehrerin, und Stella aus der 5a erinnerte sich, „dass wir in der Projektwoche jeden Tag vier Stunden geübt haben“. Es habe ihnen sehr viel Spaß gemacht und es sei so ein toller Chor, den sie auf jeden Fall erhalten wollten, beteuerte ihre Klassenkameradin Sky.