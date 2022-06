Kinderschutzbund Alpen : Das Thema Missbrauch bewegt viele

Alpen Der Kinderschutzbund hat das Thema sexualisierte Gewalt auf die Tagesordnung gesetzt. Das Interesse an dem Vortrag übertraf alle Erwartungen.

Sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen war jetzt im Rathaussaal in Alpen Thema eines Vortrags, den der örtliche Kinderschutzbund angeboten hatte. Die Vorsitzende des Ortsverbandes, Karin van Bonn, hatte zwar mit regem Interesse gerechnet. Dass es aber dann mehr als 100 Zuhörerinnen und Zuhörer geworden sind, freute sie und ihre Mitstreiterinnen doch sehr. Das zeigt, wie wichtig das Thema ist. Auch Vize-Bürgermeister Kurt Verhülsdonk, der ein Grußwort sprach, staunte über den großen Zuspruch.

Referent war Hans-Josef Hackstein, der darauf hinwies, dass sexualisierte Gewalt an Kindern Dimensionen erreicht habe, die noch vor wenigen Jahren als undenkbar erschienen seien. Städte wie Lügde, Bergisch-Gladbach, Münster und nun auch Wermelskirchen stünden mittlerweile für Abgründe durch Verbrechen an Kindern, die sprach- und fassungslos machen würden, so Hackstein.

Die im Vortrag mit Bezug auf Angaben des Bundeskriminalamtes für 2021 genannte Zahl von 17.498 polizeilich erfassten minderjährigen Opfern von sexuellem Missbrauch in Deutschland – davon allein 4131 in Nordrhein-Westfahlen – machte sichtlich betroffen. Dabei seien dies nur die bekannt gewordenen, erfassten Fälle, so Hackstein. Das Dunkelfeld sei hier „um ein Vielfaches größer“. Auch sei zu berücksichtigen, dass den meisten der oft sehr jungen Opfer mehrfach und über Jahre hinweg schreckliches Leid angetan würde. Besorgniserregend sei vor allem, was sich im Internet und hier vor allem im sogenannten Darknet abspiele. Die Zahl an kinderpornografischen Delikten explodiere.

Der Referent sprach auch über die Symptome und Signale der Opfer sowie über die oft lebenslangen Folgen sexualisierter Gewalt für die Betroffenen. Zudem wurden Täterstrategien und die verschiedenen Motive der Täterinnen und Täter vorgestellt. Praxisnah waren besonders die Informationen über konkrete Vorgehensweisen bei einem Verdacht auf Missbrauch. Dabei warnte der Referent aber vor vorschnellen Verdächtigungen und unüberlegtem Vorgehen.

Um im Verdachtsfall angemessen handeln zu können, wies der Referent auf professionelle, regionale Anlauf- und Hilfestellen hin, an die man sich wenden kann und kostenlose Hilfe bekommt. Hierzu gehört beispielsweise auch der Kinderschutzbund in Alpen. Gegen Ende führte Hackstein verschiedene Präventionsmaßnahmen an, die auch schon für jüngere Kinder geeignet sind.

Nach dem Hinweis auf das vielfältige Informationsmaterial, das der Kinderschutzbund zur Verfügung stellt, beendete Hackstein seinen Vortrag mit dem Appell, dass eine höhere Achtsamkeit für Kinder durch alle besonders wichtig sei. Sie gelte es unter allen Umständen zu schützen und in den Vordergrund aller Bemühungen zu stellen.

