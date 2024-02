Live-Konzert in Alpen Graceland spielt die Songs von Simon & Garfunkel

Der Musik- und Literaturkreis Alpen hat am Sonntag, 10. März, um 17 Uhr, in der evangelischen Kirche Alpen das Duo Graceland mit einem Streichquartett zu Gast. Mit Liedern wie „Sound of Silence“ und „Bridge over Troubled Water“ schuf das US-amerikanische Duo Simon & Garfunkel poetische Hymnen für eine ganze Generation und ging spätestens mit „The Boxer“ in die Musikgeschichte ein.