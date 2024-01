Großes Konzert geplant Gospelchor Confidence hat Jubiläum

Chorleiter Michael Schmitz, der mit digitalen Proben entscheidend dazu beigetragen hat, dass der Chor unbeschadet durch die Corona-Pandemie kam, ist froh über dieses Engagement: „Der musikalische Rat macht tolle Vorschläge. Nicht alles lässt sich umsetzen, aber das allermeiste schon.“ Mit der musikalischen Mitbestimmung erhält das Repertoire des Chores einen neuen, moderneren Anstrich. Neben den Gospelklassikern finden immer häufiger „Worship-Songs“ Einzug in die Setlist. Dabei handelt es sich um Gospelmusik im modernen Popgewand. Lieder zum Mitklatschen und Mitsingen, die dennoch den spirituellen Geist und die frohe Botschaft in sich tragen. Das kommt an und lockt auch jüngere Besucher in die Konzerte.