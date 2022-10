Chormusik in Alpen : Großes Gospel-Konzert für ein Hilfsprojekt in Kenia

Der Chor Confidence, hier bei einer Probe, freut sich auf das Benefiz-Konzert in St. Walburgis. Foto: Armin Fischer (arfi)

Alpen In der „Nacht der Chöre“ finden an einem Tag in der ganzen Republik Gospel-Konzerte zugunsten der Aktion „Brot für die Welt“ statt. Confidence hat dazu auch den befreundeten Chor Get Joy in die Kirche St. Walburgis in Menzelen-Ost eingeladen.

Der Gospelchor Confidence lädt für Samstag, 22. Oktober, um 19.30 Uhr zu einem Benefizkonzert „Nacht der Chöre“ in die Kirche St. Walburgis in Menzelen-Ost ein. Mit dabei ist auch der Gospelchor Get Joy aus Korschenbroich.

Die „Nacht der Chöre“ ist der Nachfolger des „Gospelday“, der von der „Creativen Kirche“ in Witten jährlich organisiert wird. Nach den Beschränkungen der Pandemie ist das Konzert-Konzept etwas verändert worden. Statt zur gleichen Zeit an vielen Orten das gleiche Lied zu singen, geben jetzt viele Chöre am gleichen Tag ein Benefizkonzert, um auf die Armut in der Welt aufmerksam zu machen und für einen ganz besonderen Zweck zu sammeln.

Der gastgebende Gospelchor Confidence und der Gastchor Get Joy wollen dabei ein Konzert gestalten, „das es in sich hat“ – mit möglichst viel Spaß und der Gelegenheit zum Mitsingen. Confidence, 56 Chorsängerinnen und -sänger stark, hat erst vor kurzem beim Gospelkirchentag in Hannover und vorher beim großen Alpen.Home-Festival gesungen und freut sich nun, mit dem Chor aus Korschenbroich und seinen ebenfalls mehr als 50 Sängerinnen und Sängern in der Kirche „auf der Bühne“ zu stehen.

„Get Joy wird für uns eine wundervolle Ergänzung, und wir werden auch gemeinsam das eine oder andere Lied singen“, so Chor-Sprecherin Bettina Kohl. Eine ehemalige, noch immer stimmgewaltige Confidence-Solo-Sängerin, die der Liebe wegen nach Korschenbroich gezogen ist, hat den Kontakt hergestellt. Der dortige Chorleiter Bechstein habe seine Wurzeln in Rheinberg. Ergänzt wird das Konzert durch drei instrumentale Stücke.

Das Konzert in der St.-Walburgis- Kirche steht in der großen Reihe von bundesweiten Benefizkonzerten und will ebenso ein unüberhörbares Zeichen für Gerechtigkeit setzen. Alle ersungenen Spenden gehen zu 100 Prozent an die kirchliche Hilfsorganisation Brot für die Welt. Mit den Spenden wird der Bau von Trinkwasserspeichern in Kenia finanziert. Durch den Klimawandel bleiben in der Region um den Mount Kenya die Regenfälle aus. Das Wasser wird immer knapper. Deshalb ist der Bau von Trinkwasserspeichern dort überlebenswichtig.

Wer dabei mithelfen möchte, kann aufs Konto von Brot für die Welt bei der Bank für Kirche und Diakonie (IBAN DE10 1006 1006 0500 5005 00) spenden. Verwendungszweck: „Gospel – Kenia“.

(erko)