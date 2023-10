24 Ehemalige der 1973 entlassenen Schülerinnen und Schüler der Klasse 9a waren zum Klassentreffen im Landhaus Gietmann in Veen zusammengekommen. Vor dem eigentlichen Treffen im Landhaus, hatten sich schon einige der ehemaligen Schülerinnen und Schüler am Friedhof in Alpen eingefunden, um den schon verstorbenen Mitschülerinnen und Mitschülern Vera Giesen; Willi Bühren; Detlev Hagedorn; Elsbeth Schulz (van Baal); Cornelia Böhme (Schmithüsen) und Theo Kammeier zu gedenken.