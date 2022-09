Kriminalpolizei ermittelt : Gestohlener Pkw am Unfall auf A 57 bei Alpen beteiligt

Alpen Die Kriminalpolizei hat nach dem Unfall auf der A 57 bei Alpen die Ermittlungen aufgenommen. Einer der beteiligten Pkw war gestohlen. Die drei Insassen flüchteten zu Fuß.

Inzwischen beschäftigt der schwere Unfall mit zwei verletzten Personen, der sich am Samstagvormittag auf der Autobahn 57 bei Alpen ereignet hat, auch die Kriminalpolizei. Wie die Autobahnpolizei sowie die Kreispolizeibehörden Wesel und Kleve am Montag auf Nachfrage bestätigten, ist an dem Unfall ein Sportwagen der Marke Audi beteiligt gewesen, der in Kranenburg als gestohlen gemeldet worden war.