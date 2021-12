Wichtig für den Standort Alpen : Gesetz soll die Sekundarschule stärken

Alpen Der Landtag hat in erster Lesung den Entwurf zur Änderung des Schulgesetzes diskutiert. Da ist auch die Zweizügigkeit verankert, wenn sonst der Schulstandort einer Gemeinde gefährdet ist. Das freut Alpens CDU-Chef Sascha van Beek.

Im Herbst 2016 habe er die Schulministerin, die damals noch Sylvia Löhrmann hieß und eine Grüne war, via Facebook angeschrieben, um sie auf das Schulproblem im beschaulichen Alpen aufmerksam zu machen. Damals, so van Beek, habe sich die Ministerin, „vermutlich ihr Social-Media-Team“, sehr aufgeschlossen für die schulischen Sorgen auf dem Lande gezeigt. „Dann aber kam nichts mehr“, so der Lokalpolitiker der CDU.

Der aber ließ nicht locker. Im April brachte die CDU Alpen über den Kreisverband Wesel beim Landesparteitag in Münster einen entsprechenden Antrag erfolgreich ins Wahlprogramm, mit dem die CDU wenige Wochen später den nicht unbedingt erwarteten Regierungswechsel in Düsseldorf bewerkstelligte. Dann wurde die Zweizügkeit von Sekundarschulen im Koalitionsvertrag mit der FDP festgeschrieben.

Bis zum Gesetz, so Sascha van Beek, war’s noch ein weiter Weg. Es sei ein Moratorium vereinbart worden, damit die Bezirksregierung in dieser Frage die Fesseln lockern konnte. Van Beek schrieb in der Phase, in der sich die Anmeldekrise verschärfte, Ministerpräsident Armin Laschet einen Brief. Dem war er zwei Tage vor dessen Wahlsieg in Veen begegnet. Laschet leitete das Schreiben ans von der FDP geführte Schulministerium weiter.