DRK-Kita in Alpen weiter im Wartestand Kita-Not – „Tausendfüßler“ im Schneckentempo

Alpen · In der Gemeinde Alpen ist der Bedarf an Kita-Plätzen sehr hoch. Daran wird gearbeitet. Doch die Hoffnung auf Besserung stellt Betroffene auf eine harte Geduldsprobe. Das überfällige DRK-Projekt steckt weiter in der Warteschleife. Auch in der Nachbargemeinde Sonsbeck.

27.03.2024 , 18:17 Uhr

Bunte Vorboten: Der Name der neuen Kita-Bewohner steht schon an der Tür. Wann die „Tausendfüßler“ einziehen können, ist aber weiter ungewiss. Foto: Armin Fischer (arfi)