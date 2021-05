Handwerk in Alpen : Generationswechsel in der Autowerkstatt nach 32 Jahren

Hans-Josef Steffens und Heinz-Jürgen Buschfeld legen nach 32 Jahren das Autoblech zur Seite und gehen gemeinsam in den Ruhestand. Foto: Armin Fischer ( arfi )

Alpen In der Kfz-Werkstatt Steffens in Alpen gibt es einen Wechsel: Geschäftsführer Heinz-Jürgen Buschfeld und Hans-Josef Steffens übergeben den Schraubenschlüssel nach 32 Jahren an einen Nachfolger. Vorher berichten sie noch, was in der Zeit anders geworden ist.