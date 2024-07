Überörtliche Prüfung der Gemeinde Alpen Prüfanstalt empfiehlt Gemeinde Alpen Medienentwicklungsplan

Alpen · Durchweg positiv ist das Ergebnis, das die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen nach Prüfung der Gemeinde Alpen im Rat vorstellte. Das läge nicht zuletzt an der vorsichtigen Haushaltsplanung und dem Umgang mit Krisen. Was für die Mediennutzung an Schulen empfohlen wird.

11.07.2024 , 18:10 Uhr

Längst ist die Arbeit mit digitalen Endgeräten im Alpener Schulunterricht fester Bestandteil. Die Prüfungsanstalt sieht aber Handlungsbedarf, um Sicherheitslücken zu minimieren. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Von Silvia Decker