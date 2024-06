Gemeinde will Anteile an der Grafschaft Moers kaufen Alpen will Wohnungsmangel bekämpfen

Noch vor der politischen Sommerpause will die Gemeinde Alpen einen weiteren Schritt im Kampf gegen den Wohnungsmangel gehen. Um in dem Punkt in Zukunft handlungsfähiger zu sein und neue Wohnprojekte forcierter angehen zu können, gab es seitens der Gemeinde schon länger Überlegungen, Anteile an der Grafschaft Moers Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH vom Kreis Wesel zu erwerben. Zum Preis von 247.400 Euro könnte die Gemeinde Alpen einen Geschäftsanteil von 2,74 Prozent der Wohnungsbaugesellschaft erwerben und würde hierfür ein Aufsichtsratsmandat in der Gesellschaft erhalten.