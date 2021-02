Stadtentwicklung in Alpen : Der Abriss für den Gasthof Nepicks kündigt sich jetzt an

Von Montag an werden die Gebäude abrissfertig gemacht. Foto: Stoffel

Alpen Der Traditionsgasthof Zur Hoffnung in Alpen wird von Montag an abrissfertig gemacht. Der Bagger rückt Mitte des Monats an, um Platz zu schaffen für den Drogeriemarkt.

Die Zeit des Traditonsgasthofes mit dem schönen Namen „Zur Hoffnung“ ist abgelaufen. Endgültig. Am Montag, 1. März, beginnen die vorbereitenden Maßnahmen zum Abriss der Gebäudes an der Ecke Lindenallee/Ulrichstraße. Das hat Thomas Janßen als Stellvertreter des Bürgermeisters im Rathaus am Freitag mitgeteilt. Damit wird der Weg geebnet für den Bau einer Rossmann-Filiale mit 14 Wohnungen.

Die Zeitplan, so Janßen, sehe wie folgt aus: Zunächst würden die Gebäude entkernt und entrümpelt sowie die asbestbelasteten Materialien fachgerecht entsorgt. Die eigentlichen Abbrucharbeiten beginnen dann voraussichtlich in zwei bis drei Wochen und werden voraussichtlich vier bis fünf Wochen andauern.

Parallel werden auch die Gebäude der Lindenallee 2 und 4 (Juwelier Wäckers, Ex-Buchladen) abgebrochen. Die Absicherung erfolge durch Bauzaunanlagen. Möglicherweise würden zeitweise auch der Rad- und Gehweg gesperrt. Weitere Informationen zum Abriss der Gebäude will die Verwaltung „zeitnah“ bekannt gegeben.