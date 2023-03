Grundschulen müssen reagieren Alpen erwartet höheren Bedarf an Ganztagsbetreuung

Um den aktuellen Bedarf aufzuzeigen, legt die Verwaltung die Zahlen der Kinder vor, die schon jetzt vor und vor allem nach dem Unterricht den Ganztag an den drei Grundschulstandorten – es gibt überall auch den verlässlichen Halbtag – besuchen: An der Schule Zum Wald in Alpen sind’s derzeit 67 Kinder. Fürs nächste Schuljahr liegen schon jetzt 44 Meldungen vor. Platz ist für maximal 80 Kinder. An der Wilhelm-Koppers-Grundschule in Menzelen besuchen 22 Kinder den Offenen Ganztag, fürs nächste Schuljahr liegen derzeit 18 Meldungen vor. Die Kapazität beträgt hier 40 Plätze. Am Standort Veen werden 18 Kinder im Ganztag betreut, acht Plätze sind fürs neue Schuljahr schon gebucht. Platz wäre für 25 Kinder.