Vereine in Alpen Langjährige KFD-Mitglieder wurden geehrt

Karmann-Engels bedankte sich für das Interesse an der Katholischen Frauengemeinschaft sowie an der ehrenamtlichen Arbeit des Teams. Auf den geistlichen Impuls über das Leben folgte das Gedenken an die Verstorbenen. Bei Getränken und kleinen Snacks verlas Nicole Kolodzy das Protokoll der vergangenen Jahreshauptversammlung, die den Auftakt zum ersten gemeinsamen Jahr der Fusion der Menzelener und Alpener Ortsgruppen gebildet hatte. Der Jahresbericht spiegelte das Engagement des Leitungsteams und aller unterstützenden Mitorganisatorinnen wieder, die Gruppe durch gesellige und geistliche Angebote zusammenwachsen zu lassen.