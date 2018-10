Alpen: Für die Alpsche Ley war's im Sommer viel zu trocken

Alpen Die renaturierte Alpsche Ley führt wieder Wasser. Doch sie bleibt Thema. Bürgermeister Ahls hat die Lineg gebeten, pflegerisch einzugreifen, wenn Mückenplagen drohen.

Der Oktober ist so golden wie selten. Fast sommerlich. Auch wenn Regen weiter rar ist, war’s Viktor Illenseer (SPD) im Haupt- und Finanzausschuss eine Meldung wert, als sei’s eine frohe Botschaft. „Es fließt wieder Wasser in der Alpschen Ley.“ Woher es kommt, weiß keiner so recht. Die lange sommerliche Dürre hatte den Entwässerungsgraben im Ort nahezu trocken gelegt. Und die hält an. Das Erscheinungsbild des Wassergrabens hatte nicht nur den alten Sozialdemokraten betrübt, sondern auch zahlreiche Bürger. Einige hatten sich im Rathaus beklagt. Nun gab’s hier ein Treffen von Anwohnern mit der Lineg, um die leidliche Lage an der Alpschen Ley eingehend zu erörtern. Bilanz: „Die Lage entspannt sich“, so Bürgermeister Thomas Ahls. Aber er habe die Lineg gebeten, dafür zu sorgen, dass Anrainer auch bei extremen Wetterlagen möglichst wenig belastet werden.