Schützentradition in Alpen : Ein Maurer ist neuer König von Drüpt

Erst im zweiten Versuch trauten sich fünf Bürgerschützen aus der Deckung, um das königliche Finale zu bestreiten – so viele, wie seit 35 Jahren nicht mehr. König ist Tim Kemper. Samstag nach der Parade wird Krönungsball gefeiert.

Wenige Minuten vor dem Tatort war der Fall am Sonntagabend schon geklärt. Der Vogel hochoben auf der Stange hatte seinen Kampf endgültig verloren. Noch während die letzten Reste des einst stolzen Adlers aus der Werkstatt von Vogelbauer Aloys Oymann zu Boden segelten, riss Tim Kemper (24) jubelnd seine Arme in die Höhe. Sein Schuss, es war der 41. im königlichen Finale, war ein Volltreffer. Der hatte den gelernten Maurer zum Nachfolger von Thomas Janßen und damit zum König der Bürgerschützen in Drüpt gemacht. An seiner Seite regiert seine Freundin Carina Stülpner als Königin.