Frühlingsfest und Street Food Festival Mit einem Fest am Sonnntag begrüßt Alpen den Frühling

Am Sonntag, 28. April, steht in Alpen alles im Zeichen des Frühlings. Denn dann findet von 11 bis 18 Uhr erstmalig das große Frühlingsfest statt. Petra Romba von der Wirtschaftsförderung der Gemeinde Alpen berichtet: „Das ehemalige Blumen- und Spargelfest haben wir umbenannt in das Frühlingsfest als Weiterführung der altbewährten Veranstaltung.“ Gemeinsam mit der Initiative Street Food Festival und durch den verkaufsoffenen Sonntag möchte die Wirtschaftsförderung Alpen mit dem neuen Fest die Menschen nach Alpen locken. „Es ist sensationell, was hier in Alpen so viele Beteiligte miteinander auf die Beine stellen. Das macht den Charme von Alpen aus“, freut sich auch Guido Lohmann von der Volksbank Niederrhein. Hier werde eine aktive Wirtschaftsförderung gemacht, die den Menschen zeige, dass es sich lohne, nach Alpen zu kommen.