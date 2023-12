Am zweiten Adventswochenende Alpen freut sich auf den Nikolausmarkt

Alpen · Am zweiten Adventswochenende soll es in Alpens Ortskern stimmungsvoll zugehen. An zahlreichen Ständen auf dem Rathausplatz und auf einem Rundgang bis ins Rathaus bieten Händler und Vereine überwiegend selbst gemachte Artikel, Kunsthandwerk und vieles andere an.

04.12.2023 , 15:47 Uhr

Alpen freut sich wieder auf den Nikolausmarkt rund ums Rathaus mit viel Programm und einem verkaufsoffenen Sonntag. Foto: Gemeinde