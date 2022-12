Ehrenamt in Alpen Feuerwehr in Veen hatte ein recht ruhiges Jahr

Die Wehrleute blickten auf ein weiteres von Corona geprägtes Jahr zurück. Das Feuerwehrleben näherte sich im Mai wieder der Normalität an. Das nun zu Ende gehende Jahr war einsatzmäßig ein eher ruhiges, so ein Feuerwehrsprecher. Zu knapp 30 Einsätzen sind die Kameraden aus Veen ausgerückt. Einige Male unterstützte die Einheit dabei auch Nachbarwehren, hier vor allem wieder in Xanten. Derzeit zählt die Einheit insgesamt 26 aktive Mitglieder und drei in der Alters- und Ehrenabteilung.