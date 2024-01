Jahreshauptversammlung der Einheit Menzelen Freiwillige Feuerwehr sucht weitere Mitstreiter

Die Freiwillige Feuerwehr Alpen wurde 2023 zu 33 Einsätzen gerufen. Davon seien 18 Brand- und 13 technische Hilfeleistungseinsätze gewesen. Zweimal wurden die Einsatzkräfte aus Menzelen zudem überörtlich tätig. Zuletzt war dies der Fall am Tag vor Heiligabend. Hier halfen die Menzeler Feuerwehrleute bei einer Deichsicherung in Oberhausen an der Ruhr.