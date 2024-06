Sport und Inklusion in Alpen Gut vorbereitet auf Inklusionslauf

Alpen · Am Freitag findet in und um das Sportzentrum Alpen der „Lauf mit Hindernissen für ein Leben ohne Hindernisse“ statt. Mit an den Start gehen eine junge Familie und ein älteres Ehepaar. Warum der Lauf für sie so besonders ist.

26.06.2024 , 18:30 Uhr

Freuen sich auf den bevorstehenden Lauf (von links): Theo van den Bongard, Natalie, Jonathan und Pepe Charly Schmoor, Marianne van den Bongard, Günter Bachmann, Vorsitzender LG Alpen, Wilhelm Schmitz, Sportwart und Süleyman Kuzguncu. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Von Hildegard van Hüüt