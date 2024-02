Trauer um Edith Zigenhorn Mitgründerin der Frauen Union Alpen ist gestorben

„Edith Zigenhorn ist all die Jahre in der CDU und in der Frauen Union aktiv gewesen und hat sich bei den monatlichen Info-Treffs stets mit ihren Ideen und Vorschlägen eingebracht“, würdigt die Frauen Union Alpen die Mitgründerin. „Ihr Optimismus, ihr Eintreten für ihre Wertvorstellungen und ihr Gottvertrauen könnten uns allen in der heutigen Zeit nicht schaden.“ Edith Zigenhorn habe ihr christliches Menschenbild stets vertreten. Auch nach ihrem Wegzug nach Monheim, wo sie die letzten Jahre in der Nähe ihres Sohnes Georg und ihrer Schwiegertochter Angelika Rosin im Pflegeheim lebte, sei sie der Alpener Frauen Union sowie der Alpener CDU stets verbunden geblieben. „Die Alpener Frauen Union verliert mit ihr nicht nur einen liebenswerten Menschen, sondern auch eine stets rührige Mitstreiterin für die Belange der Frauen in der CDU“, schreibt die Frauen Union. Die CDU Alpen werde ihrem Ehrenmitglied Edith Zigenhorn ein Gedenken bewahren. „Wir sind Edith Zigenhorn sehr dankbar für ihren jahrzehntelangen Einsatz und die Unterstützung. Wir möchten ihrer Familie unser Beileid aussprechen,“ sagt CDU-Gemeindeverbandsvorsitzender Sascha van Beek.