Besuch im grünen Paradies Frauen-Union ist fasziniert von Schwalberts Garten

Einen sehr informativen und kurzweiligen Abend haben die Damen der Alpener CDU-Frauen-Union beim Besuch des Gartens von Heike und Thomas Schwalbert an der Bahnhofstraße in Alpen verlebt. Auch wenn einige der Frauen schon beim Tag der offenen Gartenpforte die Möglichkeit nutzten, den Garten zu besichtigen, so ermöglichte es der engagierte Vortrag der Gastgeberin und des Gastgebers, Anteil zu nehmen an der Entwicklung der ganzen Gartenanlage. Bei jedem Schritt um die nächste Ecke erwarte die Besucher ein neuer Eindruck und es sei so die ganze Zeit sehr spannend geblieben. „Man weiß nicht, was einen als Nächstes erwartet“, lautete der Eindruck der CDU-Frauen. Besuchern eröffneten sich immer wieder neue Perspektiven, sei es durch die sehr abwechslungsreiche Bepflanzung, durch liebevolle Dekoartikel, die manchmal auch „artfremd“ eingesetzt werden oder durch Gartenhäuser oder Lauben. Die FU: „Durch den Vortrag konnten wir alle nachvollziehen, wie der Garten nach und nach entstanden ist und mit wie viel Ideenreichtum, Zeit und Engagement so etwas verbunden ist. Ebenso klar wurde, dass beide Schwalberts immer wieder neue Ideen einbringen und in die Tat umsetzen.“