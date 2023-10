Alpener Refugium voller Überraschungen Ein spannender Gang durch einen großen Garten

Einen sehr informativen und kurzweiligen Abend verlebten die Damen der Alpener Frauen Union beim Besuch des Gartens von Heike und Thomas Schwalbert an der Bahnhofstraße. Auch wenn einige von ihnen schon beim Tag der offenen Gartenpforte die Möglichkeit hatten, den Garten zu besichtigen, so ermöglichte es der engagierte Vortrag der Gastgeberin und des Gastgebers, Anteil zu nehmen an der Entwicklung der ganzen Gartenanlage.