Karneval der Frauen in Menzelen Generationswechsel bei den Närrinnen

Als kleine Laudatio eröffnete die „Linie 67“ mit Karla Miß, Dagmar Nabbefeld, Irmgard Zochert-Klaassen und Simone Wiertz die Frauensitzung mit dem Bus-Lied für den Prinzen, der am Samstag seinen blau-weißen Wagen vorgestellt hat, mit dem er am Nelkensamstag im Zug mitfahren wird. Viel zu lachen gab es auch bei den Büttenreden. Antje Baum erklärte, „das bisschen Haushalt“ sei ja nicht so schwer, während Gisela Ladwig sich erhofft hatte, beim Frauenkarneval eine gute Partie zu machen.