HVV Alpen wandert in der Leucht Auf den Spuren des Klimawandels

Zur Winterwanderung mit Revierförster Christoph Erkens hatte der Heimat- und Verkehrsverein (HVV) Alpen eingeladen. Der Förster sollte mal vor Ort und ganz konkret die Veränderungen durch den Klimawandel, die im Wald sichtbar werden, erklären. Rund 60 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie einige Vierbeiner haben sich bei herrlichem Winterwetter am Parkplatz des Jugendzeltplatzes am Waldweg in der Leucht eingefunden.