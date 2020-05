Gespräch mit Förster Christopher Koch : Klimawandel als größte Herausforderung

Alpen Förster Christopher Koch hat die Leitung über die Leucht. Stürme, lange Trockenperioden und Schädlinge setzen dem 2000 Hektar großen Waldgebiet bei Alpen zu. Doch es gibt Pläne für die Rettung.

Kaum hatte Christopher Koch 2017 seinen Dienst als Revierleiter für den 2000 Hektar großen Wald Leucht angetreten, da zeigte ihm die Natur auch schon, dass dies kein ruhiger Job werden würde. Koch erzählt mit einem Lächeln, wie der Sturm Friederike seine Bäume ordentlich habe „im Wind tanzen“ lassen. Der Förster hatte bereits einige Jahre Diensterfahrung im Paderborner Land gesammelt. Aber der Orkan war eine neue Erfahrung. Als der Sturm nachließ, stand Koch vor der Aufgabe, auf einen Schlag 25.000 bis 30.000 Festmeter Holz aufzuarbeiten und sie dann an den Mann und die Frau zu bringen. Ein sanfter Einstieg am neuen Arbeitsplatz sieht anders aus.

Dennoch: Förster Koch mag seinen Beruf. Er schätzt die Eigenständigkeit und die Arbeit in der Natur, selbst wenn er häufig auch am Schreibtisch sitzen muss. Und mit seinem robusten mobilen Toughpad-Computer kann er im Wald gleich vor Ort wichtige Koordinaten an Waldbaubetriebe weitergeben.

Auf die besorgte Frage von Bewerbern für ein Praktikum, wie’s denn bei ungemütlichem Wetter um die Arbeit unter freiem Himmel bestellt sei, hat Koch eine beruhigende Antwort: „Nur bei einem Wildunfall muss man auch schon mal in strömendem Regen nach draußen oder dann, wenn ein Baum auf einen Weg gestürzt ist.“ Bei Waldarbeiten im Forstbetrieb gelten für ihn wie für seine Mitarbeiter, darunter ein Forstwirtschaftsmeister, drei Gesellen und drei Auszubildende, geregelte Arbeitszeiten. Zu den Aufgaben gehöre auch der Verkauf von Brennholz an Privatleute.

Der Revierleiter hat ein Studium mit einem großen Wirtschaftsanteil absolviert. Nach der zwölfmonatigen Anwärterzeit folgte eine Handvoll Prüfungen. Davon sollten sich junge Leute, die Interesse an dem Job in und mit der Natur hätten, nicht abschrecken lassen, so Koch: „Der Aufwand zahlt sich aus.“ Die Perspektiven seien günstig. Viele Förster gingen in den Ruhestand.