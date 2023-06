Jugendliche bauen Insektenhotels Bönninghardschüler erkunden summende Helfer

Imkerin Mirs Schmithüsen erklärte vor Ort und mit viel Anschauungsmaterial die enorme Leistung der kleinen, fleißigen „Helden in der Natur“. Anschließend bauten die Jugendlichen verschiedene Insektenhotels, die sie dem Ortsvorsteher der Bönninghardt, Herbert Oymann, voller Stolz zeigten. Der freute sich und beriet mit den Häuslebauern, wo ihre Werke „op de Hei“ am besten aufgehängt werden sollten, um den höchsten Nutzen zu bringen für alles, was da fleucht und kreucht.