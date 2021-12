Appell an Alpens Vermieter : Flüchtlinge leiden unter Wohnungsnot

Das Kernteam der Alpener Flüchtlingshilfe mit (v.l.) Patrick Depuhl, Melanie Koerfer, Gitta und Michael Glaßl sowie Astrid Kummer. RP-Foto: Fischer Foto: Armin Fischer (arfi)

Alpen Trotz Anerkennungsstatus, Ausbildungs- oder Arbeitsplatz müssen viele Geflüchtete in Alpen in den Asylunterkünften bleiben, weil sie keinen Wohnraum finden. Die Flüchtlingshilfe kritisiert die „Kaltschnäuzigkeit“ einiger Vermieter.

Von Erwin Kohl

Derzeit leben in den Alpener Flüchtlingsunterkünften an der Ulrichstraße und am Passweg 98 Menschen mit fremder Herkunft. Dabei handelt es sich um Asylbewerber, um Menschen die geduldet werden, weil sie zum Beispiel einen Ausbildungsplatz haben, und um anerkannte Flüchtlinge mit einer Aufenthaltsperspektive. Letztere müssten nicht mehr in den Unterkünften leben und dürften eine eigene Wohnung beziehen. Aber: „Sie haben als anerkannte Flüchtlinge große Probleme damit, geeigneten Wohnraum in der Gemeinde zu finden. Es gibt Menschen, die seit sieben Jahren in den Unterkünften leben“, erzählt Melanie Koerfer, Vorsitzende der Alpener Flüchtlingshilfe.

Was in diesen Menschen vorgehe, weiß Patrick Depuhl: „Sie wollen einfach nur hier raus, endlich diesen Status loswerden. Es ist auf die Dauer sehr belastend, sich mit wildfremden Menschen aus anderen Nationen die Küche und das Bad teilen zu müssen.“ Dass dies nicht leicht, ja fast unmöglich sei, liege auch an der Residenzpflicht.

Info Unterstützer melden sich bei Astrid Kummer Kontakt Wer die Flüchtlingshilfe Alpen unterstützen oder ein Zimmer beziehungsweise eine Wohnung vermieten möchte, kann sich unverbindlich bei Astrid Kummer im Rathaus melden unter Tel. 0159 04535934 oder per E-Mail an astrid.kummer@alpen.de

Anerkannte Flüchtlinge müssten Arbeitsplatz und Wohnung im Ort haben und ein entsprechendes Pro-Kopf-Einkommen nachweisen. Vor allem Familien hätten so fast keine Chance, dem Dilemma zu entgehen. Die Residenzpflicht zu kippen, gelinge laut Astrid Kummer nur ganz selten mal Einzelpersonen.

Immer wieder versuchen die ehrenamtlichen Helfer der Flüchtlingshilfe, bei der Wohnraumsuche behilflich zu sein. Doch manchmal verzweifelten sie an der Kaltschnäuzigkeit der Vermieter, erzählt Michael Glaßl: „Ich erlebe es immer wieder, dass eine geeignete Wohnung frei ist. Aber wenn ich dann sage, für wen ich anrufe, heißt es sofort: ,An Asylanten vermieten wir nicht’.“ Das habe zu der absurden Situation geführt, dass viele längst einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz in der Gemeinde hätten, von Vorgesetzten, Mitarbeitern und Kunden geachtet und respektiert würden, aber weiter mit ihrer Familie in einer Flüchtlingsunterkunft leben müssten.

Für Neuankömmlinge notwendige Plätze in den Unterkünften blieben somit belegt. „Noch haben wir Kapazitäten, aber es kommen in jedem Jahr etwa 40 neue Flüchtlinge dazu“, sagt Astrid Kummer, im Rathaus zuständig für Geflüchtete, die in Alpen ankommen. Rund 30 freie Plätze stünden noch zur Verfügung, acht davon gingen in den nächsten Tagen an afghanische Ortskräfte.

Die Entwicklung sei abzusehen gewesen, oder wie Patrick Depuhl es ausdrückt: „Aus Nachrichten werden Nachbarn.“ Weil den fünf Frauen, zwei Männern und einem Kind aufgrund ihrer Unterstützung der Nato-Truppen im Heimatland der Tod drohe, würden sie direkt als Flüchtlinge anerkannt. Auch sie könnten sich also eine Wohnung suchen. Für Astrid Kummer ist das illusorisch: „Sie kommen nach einem Medizincheck zu uns, wissen nichts über unser Land und sprechen unsere Sprache nicht.“

Um Menschen wie ihnen dabei zu helfen, anzukommen, sich in der Gesellschaft zu integrieren und ein Teil davon zu werden, sucht das 25-köpfige Team der Flüchtlingshilfe personelle Verstärkung. Die Neuankömmlinge bei Behördenbesuchen zu begleiten, ihnen beim Lernen zu helfen oder einfach mal zuzuhören, für diese wichtigen Aufgaben brauche es Menschen.

Irgendwelche Verpflichtungen gebe es nicht, versichert Michael Glaßl: „Wenn jemand kurzfristig einen Termin absagen muss, schreibt er das in unsere Gruppe, und ein anderer übernimmt. Wir sind ein tolles Team und nach wie vor hochmotiviert.“ Erfolgserlebnisse steigern die Motivation zusätzlich, zum Beispiel, wenn Schüler ihr erlerntes Wissen weitergeben. „Es ist einfach schön zu erleben, wenn sich eine Frau aus Somalia mit einer Frau aus Afghanistan in Deutsch unterhält“, sagt Melanie Koerfer. Das freut sie.

(erko)