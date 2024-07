Übungsabend mit zwei Einsatzszenarien Alpens Feuerwehrkräfte trainieren bei Lemken

Bei der ersten Station galt es, einen massiven Anbaubock für Landmaschinen mithilfe einer Seilwinde zu bewegen. Dazu wurde das Löschfahrzeig HLF2, welches bei Technischen Hilfeleistungen das erstausrückende Fahrzeug ist, in Stellung gebracht. „Mit einer losen Rolle wurde kurzerhand ein Flaschenzug aufgebaut und der Lemken-Lkw als Festpunkt genutzt“, teilt die Feuerwehr mit. Mit Rundschlingen sei der circa vier Tonnen schwere Anbaubock angeschlagen und um 90 Grad gedreht worden. Nachdem die Last mittig fixiert war, konnte das Objekt problemlos an die gewünschte Stelle gezogen werden.