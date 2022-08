Ehrenamt in Alpen : Mehr als 50 Einsätze in der Corona-Zeit

Mehr als 50 Einsätze in der Corona-Zeit

Ehrenamt in Alpen

Bei der Hauptversammlung der Feuerwehr in Menzelen wurden die Neuen begrüßt und Kameraden befördert. Foto: FWA

Alpen Nach zwei Jahren Auszeit hat sich die Einheit Menzelen der Freiwilligen Feuerwehr in Alpen zur Hauptversammlung getroffen. Einheitsführer Christian Görtz freut sich über Zulauf zur Truppe. Vier Wehrleute sind befördert worden.

Sie waren im Notfall immer zur Stelle, aber gemeinsame Treffen und Übungsabende waren lange Zeit nicht möglich. Nun, nach gut zwei Jahren coronabedingter Pause, haben sich jetzt die Kameradinnen und Kameraden der Einsatz- sowie der Alters- und Ehrenabteilung der Feuerwehr-Einheit Menzelen wieder im Gerätehaus an der Neuen Straße zur Jahreshauptversammlung eingefunden und Bilanz einer außergewöhnlichen Dienstzeit gezogen.

Das Bedürfnis, sich im Kreise der Feuerwehrleute zu treffen, war ausgeprägt. Einheitsführer Christian Görtz begrüßte insgesamt 28 Kameradinnen und Kameraden. Drei Kameraden kehrten erst im Laufe des Abends nach Menzelen zurück. Sie waren kurz vor Beginn der Versammlung zur überörtlichen Unterstützung mit dem ABC-Messzug des Kreises Wesel zu einem Einsatz bei einem Großbrand in einer Gärtnerei in Goch aufgebrochen.

Ein „normales Feuerwehrleben“ sei in den vergangenen zwei Jahren nicht möglich gewesen, sagte Görtz. Dennoch sei die Einsatzfähigkeit trotz der widrigen Umstände aufrecht erhalten worden. So wurden unter den jeweils geltenden Corona-Regelungen auch Lehrgänge absolviert und Seminare besucht.

Zu insgesamt 53 Einsätzen wurde die Einheit Menzelen in den Jahren 2020/21 alarmiert. Außergewöhnlich waren sicherlich die Einsätze mit der Bereitschaft 1 der Bezirksregierung Düsseldorf im April 2020 im deutsch-niederländischen Grenzgebiet beim Waldbrand „De Meinweg“ sowie im Juli 2021 bei der Jahrhundertflut in Erkrath sowie in Erftstadt-Blessem.