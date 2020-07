Evangelische Kirchengemeinde Alpen : Ferienprogramm im Juca lässt keine Langeweile aufkommen

Alpen Das Jugendcafé der Evangelischen Kirchengemeinde Alpen hat eine neue Leiterin. Susanne Böhme löst Thomas Hass ab und stellt das Programm für Kinder und Jugendliche in den Sommerferien vor.

Das Programm sieht so aus: Am Dienstag, 7. Juli, von 10 bis 13 Uhr, heißt es Juca-Kreativ für Kinder von sechs bis zwölf Jahren. Am Freitag, 19. Juli, von 15 bis 18 Uhr, ist Sommerkino für Kinder von sechs bis zwölf Jahren. Am Dienstag, 14. Juli, findet von 10 bis 13 Uhr eine Schnitzeljagd statt (sechs bis zwölf Jahre). Am Freitag, 17. Juli, 19 bis 21 Uhr, steht ein Spieleabend für Jugendliche von 13 bis 17 Jahren an. Am Dienstag, 21. Juli, geht es für Sechs- bis Zwölfjährige von 10 bis 13 Uhr bei der Olympiade um Medaillen. Am Freitag, 24. Juli, 15 bis 18 Uhr, ist Spielenachmittag (sechs bis zwölf Jahre). Am Dienstag, 28. Juli, 16 bis 19 Uhr, werden Paletten-Möbel gebaut (13 bis 17 Jahre). Am Freitag, 31. Juli, 19 bis 21 Uhr, läuft das Sommerkino für Jugendliche von 13 bis 17 Jahren.