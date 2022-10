Jugendarbeit in Alpen : „Orden für Mütter von Ferienkindern“

Die beliebten Ferienlager für das Ferienhilfswerk St. Ulrich in Alpen werfen ihre Schatten bereits voraus. Ende des Monats laufen die Anmeldungen. Fotos: Hilfswerk Foto: FHA

Alpen/Niederrhein Das Ferienhilfswerk St. Ulrich in Alpen wartet wieder auf Anmeldungen für die Freizeiten im nächsten Sommer. Geplant sind Lager in den Niederlanden, in Österreich, Kroatien und Frankreich. Barbara Roghmanns beschreibt, was das mit Eltern macht, wenn das Kind für zwei Wochen weg ist von Zuhause.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(bp) Die Herbstferien haben begonnen – Zeit, schon mal einen Blick voraus in die nächsten Sommerferien zu werfen. Denn die Anmeldungen für die Ferienfreizeiten des Ferienhilfswerks St. Ulrich Alpen stehen in Kürze an. Zwei Wochen Ferienlagerspaß in den Niederlanden, Österreich, Frankreich oder Kroatien warten im nächsten Jahr wieder auf Kinder und Jugendliche vom Niederrhein, die ihren Urlaub im Kreise Gleichaltriger verbringen möchten.

Wie man feststellt, dass man reif ist fürs Ferienlager ist, erläutert Barbara Roghmanns, die das Lagerleben des Ferienhilfswerkes St. Ulrich in Alpen in all seinen Facetten kennt. Sie war als Betreuerin schon in allen Lagern mit allen Altersklassen unterwegs, ist als Frau eines gestandenen Lagerleiters firm in Sachen Lagerleitung, hat schon mal eine Ferienfreizeit bekocht und war im zudem Vorstand aktiv. „Aber was ich über das Leben gerlernt habe, als mein achtjähriger Sohn das erste Mal allein für zwei Wochen ins Ferienlager gefahren ist, war völlig neu für mich“, sagt sie in der Nachbetrachtung. Mutter eines Ferienlagerkindes zu sein, dafür verdiene frau einen Orden. So beschreibt sie ihre Gefühle als „Mischung aus Angst und Hoffnung“:

Info Ende Oktober anmelden für vier Ferienlager Ellemeet (Niederlande) vom 14. bis 28. Juli, 8 bis 12 Jahre.

Mautendorf (Österreich), vom 14. bis 29. Juli, 12 bis 15 Jahre.

Medulin (Kroatien), vom 18. Juli bis 1. August, 15 bis 17 Jahre

Le Grau du Roi (Frankreich), vom 1. bis 14. Juli, 15 bis 17 Jahre

Infos zu Lagern und Anmeldung am 28. und 30. Oktober online unter www.ferienlager-alpen.de.

Mir war nicht wirklich klar, wie aufregend es ist, wenn das eigene Kind für zwei Wochen unterwegs ist und man nicht genau weiß, wie es ihm geht, wie es läuft und was passiert. Man muss wirklich Kontrolle abgeben. Die Ferienlagerzeit ist auch für Eltern eine wichtige Zeit, die dazu beiträgt, ein Kind zu Eigenständigkeit zu erziehen, zu einem Menschen, der sein Leben mit eigenen Prioritäten und Entscheidungen leben und gestalten kann.

Barbara Roghmanns hat als Mutter eines Ferienkindes Neues gelernt. Foto: FHA

Ich habe in der Ferienlagerzeit viele Gespräche mit befreundeten Müttern geführt, um den Kontrollverlust aushalten zu können. Nach der Telefonaten, die alle zwei Tage stattfanden, erzählten wir uns, wer wie schnell abgewimmelt wurde, wie das eigene Kind auf einen gewirkt hat, versuchten, uns gegenseitig mit Infos zu versorgen, die man den Gesprächen irgendwie entnehmen konnte.

Wenn Lagerleiter Marcel Fotos für Facebook und Instagram in die Vorstandsgruppe geschickt hat, zerlegten wir sie in klitzekleine Quadrate, um das eigene Kind zu finden, um dem Gesicht etwas über seinen Gemütszustand ablesen zu können. Ich bin mir jetzt sicher: Das älter werdende Kind loszulassen, ist wahrscheinlich eine der schwierigsten Herausforderungen für Eltern – für mich zugleich eine christliche Aufgabe.

Was ich dazu brauche ist nämlich Vertrauen. Vertrauen, dass Betreuer und Lagerleitung sich gut kümmern und sich melden, wenn etwas ist, Vertrauen ins eigene Kind und seine Fähigkeit, Verantwortung zu übernehmen – und dazu noch eine gute Portion Gottvertrauen. In dem Zusammenhang fallen mir als Pädagogin die Säulen entwicklungsfördernder Erziehung ein. Eine verlangt Respekt vor dem Kind und meint sein Recht auf ein Leben mit Risiken. Wenn Kindern aus Angst, dass ihnen etwas zustoßen könnte, alles Mögliche verboten wird, können sie sich nicht frei entfalten.

Das passt auch zum Ferienlager. Ein Kind zu erziehen, sagt ein afrikanisches Sprichwort, braucht es ein ganzes Dorf. Als soziale Wesen sind wir auf Gemeinschaft angewiesen. Mir all das klar zu machen, diese Gedanken in meinem Kopf zu ordnen, erfüllt mich mit einem tiefen Gefühl von Dankbarkeit. Ich bin auch dankbar für die Leute, die Kindern diese besonderen Ferien ermöglichen. Das Ferienhilfswerk St. Ulrich lebt vom Engagement der Ehrenamtlichen und ihrem Herzblut. Betreuer, Lagerleiter, Küchen-Crews und Vorstand geben ihre Zeit, um Kindern ein ganz besonderes Erlebnis zu bieten. Sie sind offen für Menschen verschiedenster Milieus und ermöglichen Begegnung und Miteinander.

Ein Ferienlager bietet vieles, was auch ein anderer Urlaub zu bieten hat. Doch im Gegensatz zur Pauschalreise oder zum Familien-Urlaub geben Ferienfreizeiten Raum für neue Erfahrungen, bieten ungewohnte Freiräume, unbekannte Verantwortung. Vor allem der Einsatz der ehrenamtlichen Betreuer schafft Raum, in dem sich Kinder und Jugendliche entwickeln können.

Ferienfreizeiten schaffen unvergessliche Erlebnisse. Freundschaften werden geschlossen, neue Horizonte eröffnet. Sie sind Urlaub von Zuhause im besten Sinne. Kinder und Jugendliche erleben Erfolge außerhalb von Familie und Schule. Sie probieren sich in der Gruppe aus und erwerben so ein hohes Maß an Sozialkompetenz. Jugendliche übernehmen Verantwortung für sich und ihre Gruppe mit täglich neuen Herausforderungen: von der Hilfe in der Küche über die Vorbereitung einer Abendshow bis hin zur Schluchtenrutsche im Seilgarten.

Dass diese Erholung für Familien mit Kindern und Jugendlichen bezahlbar ist, auch dafür sorgen die Ehrenamtler, die ihren Urlaub für ihre Ferienfreizeit einsetzen.“

(bp)