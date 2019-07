Zwischenbilanz aus dem Ferienlager : Die Abenteurer grüßen vom Berg

Alpen 50 Jugendliche sind mit dem Ferienhilfswerk St. Ulrich Alpen in Österreich. Sie ziehen in der Halbzeit ihres Lagers begeistert Zwischenbilanz. Leider hat sich eine Betreuerin das Bein gebrochen und musste operiert werden.

Zur Halbzeit des Österreich-Lagers ist es Zeit für ein paar Grüße in die Heimat, heißt es im Brief an die Redaktion. Die 16-jährige Julia Köhlitz aus Sonsbeck berichtet darin: „Die Aktivitäten hier sind wirklich toll.“ Mittwoch waren die jungen Leute vom Niederrhein im wilden Wasser raften und haben sich im Canyoning geübt, beim abenteuerlichen Wandern in den Schluchten. Donnerstag gab es eine Wanderung der beschaulicheren Art. „Eigentlich find’ ich wandern ja nicht so toll, aber es ist ein wirklich gutes Gefühl, wenn man dann so am Gipfel steht. Ich bin schon sehr gespannt, was noch alles auf uns zukommt“, so die Sonsbeckerin.