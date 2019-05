Ferienhilfswerk Alpen : Ferienhilfswerk seit 50 Jahren ein Renner

2003 gehörten Barbara und Axel Roghmanns (re.) schon zum Betreuerteam, heute zählen sie zum Vorstand. Foto: Bistum

Alpen Am Anfang war 1969 eine Fahrt nach Ameland. Weit mehr als 100 Kinder und Jugendliche aus der Region verbrachten seither Jahr für Jahr den Sommer im Ferienlager. Auch diesmal geht’s nach Holland, Österreich, Spanien und Kroatien.

Sobald die Termine für das nächste Ferienlager feststehen, sind meist innerhalb kürzester Zeit auch schon alle Plätze belegt. Die Angebote des Ferienhilfswerks St. Ulrich Alpen haben sich in den zurückliegenden 50 Jahren weit über die Ortsgrenzen hinaus einen Namen gemacht. Was 1969 mit einer Fahrt nach Ameland begonnen hat, hat sich mittlerweile zum ältesten Sachausschuss des Pfarreirates entwickelt. Von dem werden allein in diesem Jahr vier Fahrten in die Niederlande, nach Österreich, Spanien und Kroatien organisiert.

Barbara und Axel Roghmanns gehören zum Vorstand des Ferienhilfswerks. Sie blicken auf die Anfänge zurück. „Das erste Kinderlager startete unter Leitung von Gerold Allnoch und Theo Hoppmann“, erzählt Axel Roghmanns, „in den folgenden Jahren fuhren dann jedes Mal rund 140 Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren mit.“ Aufgrund der großen Beliebtheit wurden im Laufe der Jahre dann noch Fahrten für ältere Jugendliche mit ins Programm aufgenommen.

Info Trauriger Tag in der langen Geschichte Unvergessen Der 17. August 2013 war ein trauriger Tag in der Geschichte des Ferienhilfswerks. Auf der Fahrt an die Costa Brava verunglückte auf der Autobahn nördlich von Lyon der Bus mit 51 Kindern aus Alpen. Zwei Tote Dabei kamen die beiden Busfahrer ums Leben. Zwei Betreuer und zwei Jugendliche wurden verletzt. Die Freizeit wurde trotzdem fortgesetzt.

Der runde Geburtstag soll nun besonders gefeiert werden. Barbara Roghmanns: „Wir haben alle aktiven und ehemaligen Ehrenamtlichen, die ein Teil der 50-jährigen, erfolgreichen Lagergeschichte sind, zu einem Jubiläumswochenende ins niederländische Ellemeet eingeladen.“ Den Ort zwischen Nordsee und Grevelinger Meer besuchen in diesem Jahr auch die Kinder, die mit dem Hilfswerk in die Ferien fahren. So haben die Ehemaligen auch die Gelegenheit, das neue Domizil kennenzulernen.

Gründer Gerold Allnoch (3.v.l.) 1985 in Igls auf dem Lizumer Recken. Foto: Bistum

Zu den rund 80 Mitfahrern, die sich für das Wochenende angemeldet haben, zählt auch der Gründer des Hilfswerks, Gerold Allnoch. „Am Freitag, 24. Mai, geht es mit dem Bus in Alpen los“, sagt Barbara Roghmanns, „nach dem Abendessen in Ellemeet werden Grußworte gesprochen, und wir wollen uns gemütlich zusammensetzen. Samstag feiern wir gemeinsam einen Jubiläumsgottesdienst, erkunden tagsüber die Gegend. Und dann steht am Abend die große Jubiläumsparty auf dem Programm.“