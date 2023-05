Der Weihbischof kommt St. Ulrich lädt zu Gottesdiensten an Pfingsten ein

Die katholische Kirchengemeinde St. Ulrich lädt über Pfingsten zu besonderen Gottesdiensten ein. Am Vorabend zum Hochfest wird am Samstag, 27. Mai, um 17 Uhr ein Familiengottesdienst in St. Walburgis in Menzelen-Ost gefeiert. Zur gleichen Zeit beginnt eine Wort-Gottes-Feier in St. Vinzenz in Bönninghardt. In der Pfarrkirche St. Ulrich beginnt die Vorabendmesse um 18 Uhr anlässlich des Schützenfestes der Junggesellenschützen. Der Gottesdienst wird vom Kirchenchor mitgestaltet. Die Predigt hält Pfarrer Hartmut Becks. Am Pfingstsonntag, 28. Mai, ist der erste Gottesdienst in St. Ulrich um 8 Uhr, es folgt ein zweiter um 11 Uhr. Um 9.30 Uhr ist Gottesdienstbeginn in St. Mariä Himmelfahrt in Ginderich. Die Wort-Gottes-Feiern stehen am Pfingstsonntag um 9.30 Uhr in St. Vinzenz in Bönninghardt und um 11 Uhr in St. Peter in Büderich auf dem Plan. Am Pfingstmontag ist die Gemeinde zu Eucharistiefeiern um 9.30 Uhr in St. Vinzenz in Bönninghardt und in St. Walburgis in Menzelen-Ost eingeladen. Den Gottesdienst in St. Vinzenz feiert Regionalbischof Rolf Lohmann. In der Pfarrkirche St. Ulrich beginnt der Gottesdienst am Pfingstmontag um 11 Uhr. In St. Peter in Büderich wird am zweiten Feiertag zum ökumenischen Gottesdienst um 11 Uhr eingeladen. Es singt die Ökumenische Chorgemeinschaft.