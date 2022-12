Austausch der Doppelspitze Das FDP-Trio im Alpener Rat hat sich neu formiert

„Den Fraktionsvorsitz anzunehmen, war keine leichte Entscheidung“, verrät Knüppel. „Schließlich lässt sich eine Fraktion nicht mal so eben nebenbei führen.“ Insbesondere dann, wenn die Veränderung so „plötzlich und unerwartet“ eintrete. Es sei „eine große und zeitaufwendige Herausforderung“. Der will sich das neue Doppel an der FDP-Spitze nun stellen. „Oppositionsarbeit in Alpen ohne die FDP war keine Option“, ergänzt Gesthuysen, der ebenfalls großen Respekt vor dem neuen Amt bekundet. „Denn nie gab es mehr zu tun, insbesondere in so schwierigen und herausfordernden Zeiten wie aktuell.“