Alpens Liberale reichen Antrag ein FDP fordert Transparenz bei der Grundsteuerreform

Die FDP-Fraktion in Alpen fordert von der Verwaltung Informationen über die möglichen Auswirkungen der Grundsteuerreform für die Bürger und Unternehmen in der Gemeinde. Dafür hat sie einen Antrag eingereicht, mit dem sich der Haupt- und Finanzausschuss in seiner Sitzung am Donnerstag, 6. September, 18 Uhr, befasst. Darin fordert die FDP, dass die Verwaltung die Auswirkungen der Grundsteuerreform ab 2025 für Bürger und Unternehmen aufarbeitet und dem Rat in Form einer Vergleichsrechnung der jeweiligen Gewerbesteuerhebesätze zu den Vorjahren bis spätestens zur nächsten Sitzung im Oktober 2023 vorlegt. Außerdem soll die Verwaltung erklären, welchen Hebesatz die Alpener Politik beschließen müsste, damit die Gemeinde nach der Grundsteuerreform in etwa genauso viel damit einnimmt wie vorher.