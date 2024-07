Schulstandort Alpen wackelt FDP fordert Konzept zur Stärkung der Sekundarschule

Die großen Ferien haben gerade erst begonnen. Der FDP in Alpen aber steht der Sinn nicht so recht nach Sonne, Strand und Siesta. Die Liberalen sind, aufgeschreckt durch die höchst bescheidenen Anmeldezahlen für den kommenden Jahrgang 5, in tiefer Sorge um die Sekundarschule und damit um den Bildungsstandort Alpen. Mit einem Katalog an Vorschlägen wollen sie einen breit aufgestellten Dialog antreiben über Ideen für ein tragfähiges Konzept, die einzige weiterführende Schule in der Gemeinde „wieder zu einem Hotspot des Lernens“ zu machen.