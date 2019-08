Bruderschaft St. Nikolaus in Veen : Spross einer königlichen Familie

Veen Der Jüngste hat’s gemacht: König Lucas van Bebber (20) hat an der Vogelstange neben zwei Konkurrenten aus der Landjugend Vater, Bruder und Onkel besiegt.

Lucas van Bebber ist neuer König im Krähendorf. Der 20-Jährige entschied am Sonntag einen denkwürdigen familieninternen Wettkampf an der Vogelstange für sich und hat seine Freundin Julie Hartstack aus Büderich, ebenfalls 20 Jahre jung, zur Königin gemacht.

Den Abend auf dem Schießplatz an der Wolfhagenstraße wird man bei der Bruderschaft St. Nikolaus so schnell nicht vergessen. Nach dem Kommando „Königsaspiranten vortreten!“ rührte sich zunächst keiner. Der Oberst ordnete daher eine Denkpause an. Viele Schützen steckten die Köpfe zusammen. Mit Erfolg. Beim zweiten Anlauf bot sich ein kurioses Spektakel. Niklas van Bebber bewies den Mut und betrat als erster die Bühne zum königlichen Finale. Doch allein wollte er nicht bleiben. Er zog nacheinander Vater Mario, Onkel André und seinen Bruder Lucas vor die Armbrust. Arm in Arm standen vier van Bebbers auf der Wiese – genau 40 Jahre nach dem Königsschuss von „Opa“ Willibrord van Bebber. Der befand sich unter den Zuschauern und war sichtlich gerührt. Neben ihm seine fassungslos den Kopf schüttelnde Schwiegertochter.