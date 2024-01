Kommunalwahl Alpen Alte Bekannte wollen mit neuer Partei in den neuen Rat

Die Katze ist aus dem Sack. Was sich bereits seit längerer Zeit angedeutet hatte, ist nun amtlich. Unter dem Namen „Freie BürgerGemeinschaft Alpen“ (FBA) ist im Dezember eine neue politische Gruppierung aus der Taufe gehoben worden. Unter den treibenenden Kräften finden sich bekannte Gesichter. Zu den drei nach der Wahl bei der Mitgliederversammlung gibt es drei gleichberechtigte Vorsitzende: Thomas Hommen, ehemaliger FDP-Partei- und Fraktionschef, Timo Aldenhoff, ehemaliger Bürgermeisterkandidat auf der Karte der SPD und bis Herbst noch Sachkundiger Bürger im Bau- und Planungsausschuss – beides politisch erfahre Männer. Dritte im FBA-Führungsbunde ist Unternehmerin Sabrina Steffens. Das Vorstandsteam vervollständigen Jens Gerhard als Schatzmeister und Christian Lommen, als Ex-CDU-Ratsherr ebenfalls mit politischer Vita, als Beisitzer. Wie Thomas Hommen mitgeteilt hat, will die FBA bei der Kommunalwahl im nächsten Jahr antreten, um im neuen Rat direkten „Einfluss auf die Kommunalpolitik in Alpen zu nehmen“. Im Klartext; der Verein möchte bei den nächsten Wahlen 2025 Ratsmandate holen. Timo Aldenhoff, in Alpen aufgewachsen und beim NRW-Finanziministerium beschäftigt, hat bei der Bürgermeisterwahl 2020 als parteiloser Kandidat unter der Flagge der SPD aus dem Stand 22,5 Prozent geholt. „Alpen verbinden“ lautet der Anspruch des frisch gegründeten Vereins, der „eine zunehmende Entfremdung zwischen Politik, Verwaltung und Bürgerschaft“ sieht. Die FBA will „Politik aus Alpen für Alpen“ machen. Dazu plant der Verein unter anderem, Ortsteilverantwortliche zu benennen.