Konfirmationsjubiläum : Jubilare feiern Konfirmation

Alpen Die Evangelische Kirchengemeinde ehrt 46 Konfirmationsjubilare. Erika Köhler und Irmgard Lemke sind vor 80 Jahren konfirmiert worden.

(RP) Die Evangelische Kirchengemeinde hat traditionell am Palmsonntagsonntag mit einem Festgottesdienst mit Abendmahl Konfirmationsjubiläum gefeiert. Dabei sind insgesamt 46 Personen geehrt worden, die vor 50, 60, 70 oder auch 80 Jahren konfirmiert worden sind. Für Erika Köhler und Irmgard Lemke liegt die Konfirmation bereits 80 Jahre zurück. Das war im Jahr 1939, in dem Jahr also, in dem der II. Weltkrieg ausgebrochen ist. Vor 70 Jahren sind Heinz Conrad, Helene Drews, Vera Eckholt, Ewald Faasen, Rosemarie Faasen, Gisela Goersch, Edelgard Isermann, Horst Isermann, Waltraud Marcath, Renate Mika, Rolf Misselhorn, Gertrud Richert, Erich Riemann, Paul Schommer, Joachim Steinhorst, Günter Thiemann, Charlotte Wesling und Kurt Wisken konfirmiert worden.