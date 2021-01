Auszeichnung durch Alpens Bürgermeister Ahls : Euregio-Medaille für unermüdliche Friedensarbeit

Alpen/Groesbeek Die Euregio Rhein-Waal hat den Niederländer Marco Cillessen die Ehrenmedaille verliehen. Thomas Ahls (Alpen) besuchte ihn dafür zu Hause in Groesbeek. Denn der große Empfang musste ausfallen.

Der Euregio-Vorsitzende Thomas Ahls und der Euregio-Geschäftsführer Sjaak Kamps haben Marco Cillessen von den Groesbeek Airborne vrienden die Ehrenmedaille Euregio Rhein-Waal überreicht. Normalerweise findet diese Auszeichnung während des Jahresabschlussempfangs der Euregio statt mit rund 250 Vertretern deutscher und niederländischer Kommunen, der Provinzen, Nordrhein-Westfalens und der Projektpartner. Wegen der Corona-Pandemie konnte das nicht stattfinden. So wurde Marco Cillessen zu Hause in Groesbeek überrascht. Für Thomas Ahls eine Ehrensache auch dieses Jahr, die Ehrenmedaille zu verliehen: „Wir dürfen nicht vergessen, dass in diesem Jahr mehr passiert ist als Corona. 2020 ist das Jahr von 75 Jahren Frieden und Freiheit.“ Es bleibe etwas ganz Besonderes, „dass wir dieser Ereignisse in der Euregio gemeinsam gedenken“, so Ahls. Dies sei nicht immer selbstverständlich gewesen. Es seien Menschen wie Marco Cillessen, die entscheidend dazu beigetragen hätten, „indem sie den Nachbarn jenseits der Grenze die Hand ausgestreckt haben“. Das sei nicht so einfach gewesen. Daher habe der Vorstand beschlossen, die Ehrenmedaille in diesem Jahr an Marco Cillessen zu vergeben.