Ehrenamt in Alpen Weihnachtswunschbaum will Freude im Alter schenken 

Die Sterne – es hängen etwa 150 Wünsche im Tannenbaum – können auf dem Nikolausmarkt in Alpen am Samstag, 3. Dezember, zwischen 15 und 20 Uhr vorm Eingang des Rathauses abgeholt werden. Sollte der Baum am Samstag nicht komplett „wunschlos“ sein, kann man auch noch am Sonntag, 4. Dezember, zwischen 11 und 18 Uhr Sterne vom Baum pflücken – bis alle vergeben sind. Die Abgabe der Geschenke sollte möglichst am Samstag, 10. Dezember, zwischen 10 und 17 Uhr in Menzelen an der Bönninger Straße 61 bei Familie Hommen erfolgen. Nähere Informationen dazu gibt es auf dem Nikolausmarkt.