Kinderschutzbund Alpen : Es gibt noch freie Plätze bei den Bücher-Babys

Alpen Die Bücher-Babys sind eine etwas andere Krabbelgruppe für Babys und Kleinkinder im Alter von sechs bis 18 Monaten, bei der es um die Förderung des Babys und Kleinkindes durch das Anschauen und Lesen von Bilderbüchern geht.

Der erste Veranstaltungsblock findet im Katholischen Familienzentrum Alpen St. Ulrich statt. Information gibt es unter Telefon 02802 2463. Die Termine sind dienstags, vom 26. April bis zum 31. Mai. In diesem Veranstaltungsblock stehen nur noch einige wenige Plätze zur Verfügung. Der zweite Veranstaltungsblock wird im Evangelischen Familienzentrum Alpen (Information unter Telefon 02802 7109) vom 18. Oktober bis zum 22. November angeboten. Die Leitung übernehmen die Sozialpädagoginnen G. Hackstein und L. Meurs. Es gelten die jeweiligen pandemiebedingten Hygienevorschriften. Anmeldungen sind von sofort an G. Hackstein per E-Mail an g.hackstein@dksb-alpen.de möglich.