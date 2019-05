Europawahlk(r)ampf : Wahl: Auslaufmodell Plakatständer

Es gibt große Lücken auf den Tafeln für Wahlkampf-Plakate wie hier am Adenauerplatz. Inzwischen hat die SPD nachgelegt und Farbe ins Spiel gebracht. Schwarz-Gelb fehlt’s an Papier. Foto: bp

Alpen Die Grünen waren lange allein auf den Plakatwänden in Alpen. Nun bringt die SPD etwas mehr Farbe ins Spiel. Die andern tun sich schwer ohne Papier.

Wer offenen Auges durch die Städte fährt oder geht, dem bleibt es nicht verborgen: Es ist Wahlkampfzeit. Und wer genauer hinschaut, wird schnell erkennen, dass es bei der Wahl diesmal um Europa geht. Und wer in Alpen ganz genau aufpasst, wird feststellen, dass die Grünen vor Ort offenbar ein Alleinstellungsmerkmal haben. Denn sie haben die rund zehn Stellwände, die der Bauhof im Vorfeld der Wahl an markanten Stellen im Gemeindegebiet aufstellt, damit sich die Parteien hier auf begrenztem Feld ihre unvermeidliche Plakat-Schlacht liefern, ganz für sich allein. Jedenfalls bis zum Ende voriger Woche. Nun haben die Genossen nachgelegt – und damit die unansehnliche Klebewand ein wenig bunter gestaltet.

Zeitraum Wahlwerbung soll in Xanten nur noch in den drei Monaten vor einer Wahl erlaubt sein (bisher: sechs Monate).

Wie der Rückgriff auf Plastik aber in eine Zeit passt, in der Wattestäbchen und Strohhalme zur Rettung der Weltmeere auf dem Index stehen, dürfte auch dem gewieftesten Wahlkämpfer zu vermitteln schwer fallen. So ist Alpens CDU-Parteichef Sascha van Beek auch „nicht sonderlich glücklich“ über das Material, das man ihm und seinen Freunden aus Berlin hat zukommen lassen. Die Hohlkammern kleben eben nicht auf den flachen Stahlwänden. So hat die CDU 50 Plakate an 25 Pfähle – eins vorne, eins hinten – gebunden. Aber als die hingen, wurden umgehend welche aus Papier nachgeordert. Ob die noch vorm Wahltag eintreffen, weiß keiner.